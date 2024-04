Ex-integrante da banda É o Tchan fica de fora de reencontro por ser policial

Silmara Miranda, que participou do É o Tchan de 2003 a 2007, esclareceu o motivo de não ter comparecido ao recente reencontro da banda de pagode baiano para comemorar os 30 anos do grupo.

"Não poderia. Trabalho em dedicação exclusiva", disse. Em entrevista ao EXTRA, Silmara explicou que não consegue conciliar sua nova carreira, de policial rodoviária federal, com a de artista. Ela entrou na banda como Loira do Tchan, no lugar de Sheila Mello.

Em 2020, ela foi aprovada no concurso da PRF em Santa Catarina e tomou posse no mesmo ano. Menos de um ano depois, a ex-integrante do É o Tchan foi nomeada para um cargo no setor de comunicação da corporação, mudando-se para Brasília.

Nas redes sociais, Silmara compartilha sua rotina fazendo fiscalização nas rodovias do Distrito Federal. Ela contou que estudou por dois anos para ser aprovada no concurso e realizar o sonho de vestir a farda.