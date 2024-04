Maíra Cardi surpreende com novo visual em seu retorno às redes sociais

Maíra Cardi reativou seu Instagram nesta quinta-feira, 4, depois de se afastar das redes sociais por meses. Além de anunciar o novo livro que escreveu ao lado do marido, Thiago Nigro, ela também surpreendeu os seguidores com o novo visual.

A influenciadora digital apagou todas as fotos de seu perfil, deixando apenas uma foto de divulgação do livro e um vídeo mostrando o novo cabelo. Maíra se despediu das madeixas loiras e longas e agora está com o cabelo curto, moreno e com franja.

No vídeo, a ex-BBB aparece acendendo uma lâmpada. Em seguida, ela escreveu: "Cheguei, prazer Cardi Nigro", usando o sobrenome do marido. Seguidores interpretaram o vídeo como uma dica de que ela está trabalhando em um projeto.

Nos comentários, seguidores questionaram a influenciadora. "Será que é uma boa estratégia de marca usar o sobrenome de outra pessoa? Mesmo sendo marido... marca pessoal, às vezes, dura mais que casamento", disse um.