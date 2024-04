Lucas Henrique assume a liderança do 'BBB 24'

Lucas Henrique foi o vencedor da Prova do Líder pela quinta vez no Big Brother Brasil 24 nesta quinta-feira, 4. O programa, que está em "modo turbo", ainda teve a eliminação de MC Bin Laden, momentos antes. O cantor deixou o programa com 80,34% dos votos. Nesta sexta-feira, 5, será formado o paredão triplo que terá a eliminação no domingo, 7.

A Prova do Líder exigiu a memória dos brothers. Cada participante fez o papel de um garçom, e teve de ficar de olho em uma tela com vários pedidos, observando a bebida solicitada que estava acompanhada de um número de 1 a 16.

Após ver os pedidos, a tela solicitava uma bebida específica da listagem, e cada jogador teve de pegar o card com o número da bebida em questão, cada escolha do número correto garantiu um ponto. O brother que fez oito pontos primeiro se tornou o líder da semana. O vencedor foi Lucas Henrique.

Veja qual foi a pontuação de cada participante:

- Lucas Henrique fez 8 pontos;

- Matteus fez 6 pontos;

- Davi fez 5 pontos;

- Alane fez 4 pontos;

- Beatriz fez 3 pontos;

- Giovanna fez 3 pontos;

- Isabelle fez 2 pontos.

Vip

Com a final do programa, o Vip se tornou reduzido e as escolhas do novo líder também. Entre as suas opções, Lucas escolheu Giovanna para o Vip.