Bruna Biancardi nega compra mansão de luxo na Granja Viana

Texto atualizado com informações compartilhadas por Bruna Biancardi sobre a compra do imóvel

Bruna Biancardi disse, em seus stories, que a informação de que ela comprou uma casa é falsa. "Eu não comprei casa nenhuma, gente. Estão passando metragem, fotos da casa... está tudo errado. Nem o lugar está certo", ela comentou.

O trecho final de sua fala, no entanto, sugere que talvez ela esteja procurando algo. E nesta sexta, 5, ela apareceu em um post de um corretor de imóveis que atua no mercado de luxo, especialmente na Granja Viana.

Luiz Henrique Augusto escreveu, no post: "Mais um sonho realizado. Obrigado Bruna por confiar no meu trabalho. Desejo toda felicidade do mundo para você e sua pequena", escreveu o corretor.

Mãe da filha de Neymar, Bruna Biancardi foi vítima de roubo em sua residência, de onde bandidos levaram entre R$ 500 mil e R$ 600 mil em joias. O crime, que aconteceu na madrugada de 7 de novembro de 2023, teve como vítimas os pais de Biancardi, que foram feitos reféns pelos assaltantes.