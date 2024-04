As facetas múltiplas de Claudia Andujar

Claudia Andujar - Cosmovisão, mostra inédita, apresenta mais de 130 peças da fotógrafa e ativista de 92 anos. A curadoria é de Eder Chiodetto.

A seleção aborda o trabalho que a artista suíça naturalizada brasileira realizou com os Yanomamis - nos anos 1960 e 1970, ela teve contato com o povo indígena ao participar da confecção de uma edição especial da revista Realidade.

Mas a exposição também mostra obras mais recentes, como O Voo do Watupari, que rememora uma série produzida por ela nos anos 1970, desta vez com o uso de cores como diferencial. A Sônia, instalação que Claudia exibiu no Masp em 1971, também aparece repaginada.

Itaú Cultural. Av. Paulista, 149,

3ª a sáb., 11h/20h; dom. e feriados, 11h/19h. Gratuito. Até 30/6.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.