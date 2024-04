Gisele Bündchen no Brasil? Confira o que trouxe a modelo para o Rio de Janeiro

Gisele Bündchen retornou ao Brasil nesta quarta-feira, 3, para o lançamento de seu livro de receitas Nutrir: Receitas simples para corpo e alma, no Copacabana Palace, localizado no Rio de Janeiro. Taís Araújo, Angélica e Silvia Braz participaram da roda de conversa.

O livro Nutrir conta com receitas práticas sobre saúde, alimentação, e bem-estar. Gisele questiona, com a obra, como alterar a própria rotina para o seu bem-estar: "Quando a gente escolhe fazer coisas que elevam a nossa frequência, tudo na nossa vida começa a melhorar", disse.

"É incrível como o alimento tem esse impacto geral na forma que você se sente e na forma que você pensa", revelou a modelo durante a roda de conversa. Ela contou também que vê a comida, atualmente, como uma "medicina".

Em entrevista para o The New York Times, Gisele falou sobre a nova fase de sua vida, após o divórcio do casamento de 13 anos com Tom Brady: "Não podemos viver a vida embrulhados em plástico-bolha".

Taís Araújo elogiou o livro em uma postagem com a modelo: "Em Nutrir, Gisele explora um olhar sobre experimentações, dicas, receitas e promove uma reflexão importante sobre a possibilidade de desautomatizar a alimentação".

Angélica também agradeceu ao convite como mediadora da conversa sobre o lançamento da obra. "Hoje foi ótimo estar ao lado de mulheres tão incríveis", completou.