Fiuk aposta em novo estilo musical

Fiuk está apostando em um novo estilo musical. O cantor de 33 anos excluiu todas as publicações de suas redes sociais para começar uma nova era na carreira, agora no trap. Tudo indica que um lançamento está programado para a próxima segunda-feira, 8 de abril.

Em seu perfil do Instagram, Fiuk divulgou três vídeos de bastidores de um videoclipe. Vestido todo de branco, com anéis e uma corrente dourada no maior estilo ostentação pendurada no pescoço, ele aparece sentado na frente de um carro, enquanto um tatuador desenha em seu pescoço, com mulheres ao fundo. Em outro vídeo, beija uma modelo. No último deles, um carro branco faz manobras barulhentas.

Nos comentários, o filho de Fábio Júnior virou piada. "Crise da adolescência tardia", escreveu uma pessoa. "Diretamente da quebrada do Jardins", zombou outra. Por outro lado, fãs do cantor se dizem ansiosos pela nova era e apoiam a mudança.