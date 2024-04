Pitel fala sobre o fim do relacionamento de Lucas Henrique: 'espero que fiquem bem'

Pitel, a mais recente eliminada do Big Brother Brasil 24, compareceu ao Bate-Papo BBB apresentado por Thais Fersoza e Ed Gama. Ela reagiu a conversas do Quarto Fadas, esclareceu sua relação com Lucas Henrique, o Buda, e recebeu um recado de Fernanda, comentando sobre sua amizade dentro da casa.

Ao descobrir sobre o fim do relacionamento de Buda, Pitel confessou que já imaginava, mas que espera que eles "fiquem bem". "Só não cabe a mim. Não foi de mim", disse, com relação ao término. "É amizade. Ele é alguém incrível, um cara inteligentíssimo [com] quem eu tenho prazer de conviver", esclareceu a ex-sister sobre que rolou entre os dois no BBB.

Depois de ser perguntada por Ed Gama se "passava pano" para Fernanda dentro da casa, Pitel respondeu que "não queria ser professora de ninguém". "Se você é polêmico ou problemático nas suas opiniões, que você arque com as próprias consequências", disse.

A alagoana teve uma discussão com Davi durante o "Sincerão" de segunda-feira, dia 1º, e reagiu às falas de Beatriz. A sister disse que Pitel fugiu do embate, "estava caçando coisa" com Davi e que Pitel "não tem argumento" contra Alane e Beatriz.

Sobre esse episódio, Pitel respondeu: "Eu não fugi do embate com ela [Beatriz] e Alane. A minha opinião sobre ela e sobre a Alane é a mesma da semana passada [...] continuo achando ela invasiva e sem noção. Continuo achando Alane cenosa e desrespeitosa".

O paradeiro do pente rosa de Pitel, que desapareceu dentro da casa, também foi revelado durante o Bate-Papo: Alane o utilizou para prender o cabelo. Pitel brincou, "Eu não acredito numa audácia dessas, não. É uma audaciosa, né?", questionou.

Pitel também recebeu em primeira mão a novidade de que Marcello, filho de Fernanda com Transtorno do Espectro Autista (TEA), está recebendo tratamento adequado. "Quero você comigo em tudo que está acontecendo", disse Fernanda. A alagoana se emocionou: "amo você, você foi meu alicerce. Estou morrendo de saudades".