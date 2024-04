Morre o homem mais velho do mundo, aos 114 anos

O venezuelano Juan Vicente Pérez Mora, considerado o homem mais velho do mundo pelo Guinness Book (Livro dos Recordes) em 2022, morreu aos 114 anos nesta terça-feira, 2. A notícia foi confirmada por familiares e autoridades.

Ele era um agricultor e foi reconhecido como o homem mais velho do mundo em 4 de fevereiro de 2022, aos 112 anos e 253 dias. Nas redes sociais, o perfil do livro de recordes lamentou o ocorrido.

"O Guinness World Records lamenta a morte do homem mais velho do mundo, Juan Vicente Pérez (nascido em 27 de maio de 1909) aos 114 anos de idade. Ele teria feito 115 anos no mês que vem [...] Ele atribuiu sua longevidade a trabalhar duro, descansar nos feriados, dormir cedo e amar Deus".

Juan era pai de 11 filhos, teve mais de 40 netos, 18 bisnetos e 12 trinetos. Nascido em El Cobre, estado de Táchira, ele foi o nono filho de 10 irmãos.