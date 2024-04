Madrugada do 'BBB 24' tem 'DR' e trégua inesperada entre adversários

Na madrugada desta terça-feira, 2, o Big Brother Brasil 24 viu o desenrolar de várias dinâmicas. O "Sincerão" provocou uma "DR" entre Pitel e Davi, onde eles trocaram acusações. Beatriz se envolveu em controvérsias após criticar Giovanna e Pitel, enquanto Giovanna respondeu às críticas de Beatriz.

Beatriz expressou temor pelo Paredão. Lucas e Isabelle discutiram a relação, indicando um novo início. Também houve uma "trégua" entre os grupos Fadas e Gnomos, com momentos de descontração. Bin e Giovanna tiveram uma conversa reveladora sobre percepções e apoio mútuo dentro do jogo. Confira a seguir os destaques.

Discutindo a relação

Depois do "Sincerão", Lucas e Isabelle dedicaram uma parte significativa da noite para esclarecerem questões pendentes em sua relação.

Lucas, professor de educação física, confessou a Isabelle que, a despeito do distanciamento ocorrido entre eles no decorrer do jogo, seus sentimentos de apreço e admiração pela manauara permaneceram inalterados.

Isabelle, por sua vez, expressou como a proximidade com Lucas anteriormente contribuía para sua sensação de força dentro do jogo, lamentando o afastamento que se estabeleceu entre eles. "Na minha cabeça, você tinha um valor pra mim que eu não tinha pra você", revelou Isabelle, evidenciando uma percepção de desequilíbrio na importância que um atribuía ao outro. Ao final do diálogo, ambos demonstraram ter resolvido as pendências, finalizando a conversa com um abraço, simbolizando a reconciliação.

Pitel e Davi também aproveitaram a oportunidade para discutir a relação. A assistente social acusou Davi de ser "contraditório" em suas atitudes. Após a dinâmica do Sincerão, Davi a procurou para uma conversa, querendo entender suas críticas.

Pitel esclareceu, dizendo: "Essa foi minha oportunidade de me posicionar contra você", enfatizando que era o momento certo para expressar suas observações. Davi, em resposta, minimizou o impacto das acusações: "Não me atingiu", indicando que as palavras de Pitel não tiveram o efeito pretendido sobre ele.

'Sincerinho' da Beatriz

Após o "Sincerão", Beatriz fez o seu próprio "Sincerinho" e continuou com as críticas, acusando Pitel de "fugir do debate" com Davi e reiterou sua desaprovação a Giovanna, dizendo "Vai te lascar". Giovanna, por outro lado, refutou as críticas de Beatriz, afirmando que a discórdia foi iniciada por Beatriz, que "caçou briga" com ela. A líder ainda comentou que, apesar de ser chamada de planta, considera-se em uma posição melhor, pois não está no paredão, ao contrário de Beatriz. "Ela pode ser o que ela quiser bem longe de mim", disparou Giovanna.

Em conversa com Bin, Giovanna mencionou que não se abalou ao ser chamada de planta, reafirmando seu esforço para mostrar seu valor no jogo: "Faço de tudo para não ser".

Beatriz, enfrentando o Paredão, chorou de medo da eliminação. Consolada por Alane, expressou seu temor, ao que Alane respondeu "Vai dar tudo certo", buscando tranquilizá-la.

Trégua entre Fadas e Gnomos

Durante a noite, uma inesperada "trégua" surgiu entre os grupos Fadas e Gnomos. Motivadas pela música Banzeiro, cantada por Bin, as participantes do quarto Fada decidiram "invadir" o quarto Gnomo, pegando Bin e os demais de surpresa com o hit Tá Tranquilo, Tá Favorável. Esse encontro desencadeou uma atmosfera de festa, repleta de dança, guerra de almofadas, e até saltos na cama, transformando o quarto em cenário de alegria e descontração.

Davi e Matteus, que estavam descansando no momento da invasão, foram despertados pelos gritos animados das sisters. Matteus compartilhou sua reação inicial de susto: "Eu ouvi os gritos, até me assustei". Beatriz, brincando com a situação, questionou Davi sobre sua percepção do momento, sugerindo uma confusão inicial com a possibilidade de uma briga.

Bin e Giovanna

Bin e Giovanna tiveram uma conversa reveladora no Quarto Gnomo, onde Bin expressou surpresa por ser defendido por Giovanna durante o "Sincerão", esperando que ela escolhesse Pitel, que enfrentava o Paredão, ao invés dele. "Ninguém nunca te defende, Bin. E você nunca espera que alguém vá te defender", Giovanna apontou, marcando um momento inédito para Bin no jogo. "Primeira vez que aconteceu isso aqui no jogo. O quê, em 90 dias?", reagiu Bin, claramente surpreso com o gesto.

A conversa se aprofundou quando Bin compartilhou sua visão sobre Davi, mencionando não perceber o lado negativo frequentemente apontado por outros participantes. O funqueiro também mencionou um desentendimento passado com Felipe Neto, mas ressaltou sua admiração pelo influenciador. Giovanna trouxe à tona um momento tocante de quando Bin presenteou Luigi, destacando a reação positiva e a felicidade genuína do colega, evidenciando os laços de amizade e respeito formados dentro do confinamento.