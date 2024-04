'BBB 24': Fernanda mostra reencontro com o filho; 'Foi uma batalha', diz sobre saudade

"Estava com saudade de mim?" foi uma das primeiras perguntas emocionadas que a ex-BBB Fernanda fez ao filho Marcelo no reencontro após a eliminação do programa da Globo. O garoto, de 11 anos, responde que sim. Ela se surpreende com o quanto ele cresceu no tempo que passou confinada, impressionada com as mudanças na voz. Fernanda também é mãe de Laura, de 6 anos.

"Não há palavras que possam descrever, apenas emoções transbordantes. Cada dia longe dele foi uma batalha, uma luta contra a incerteza e a saudade. Mas agora, nesse momento, tudo valeu a pena", diz a legenda do vídeo que mostra o momento, publicado no Instagram da confeiteira e modelo e que abre este texto.

Como se para confirmar que o menino não esqueceu dela, Fernanda pergunta quem ela é, e ele responde com o nome. Ela insiste: "Eu sou o que sua?". "Mamãe", ele responde.

Confira aqui

Marcelo é autista e o texto da publicação também faz referência ao transtorno ao descrever o reencontro. "Mesmo que ele não consiga expressar com palavras, seus olhos contam histórias de amor e de saudade. E ela, nesse abraço, garante que esse momento é um novo recomeço e que através de toda visibilidade conquistada, poderá proporcionar ao seu pequeno oportunidades, conquistas e o tratamento que sempre sonhou para que ele possa florescer e se desenvolver."

Chorando, ela diz que estava com muita saudade dele e o garoto conta que votou para livrar a mãe do Paredão do reality. "Eu estava com muita saudade. A mamãe queria muito te ver", ela fala. E a preocupação de mãe escapa quando pergunta da escola.

Marcelo diz que queria que ela tivesse ficado até o fim, para ganhar "R$ 3 milhões". Ao que ela responde que ainda vão conseguir muita coisa juntos.