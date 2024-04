Apresentador da Record é assaltado a caminho do trabalho e chora ao vivo

João Fernandes, âncora do Correio Manhã, da TV Correio, afiliada da Record na Paraíba caiu no choro ao vivo nesta terça-feira, 2. O apresentador sofreu uma tentativa de assalto a caminho do trabalho e teve seu carro atingido por um tiro.

Abalado, ele explicou que foi abordado por três criminosos armados. "Agora pela madrugada na Rui Carneiro, na altura do bairro Brisa Mar, aqui na capital, três bandidos invadiram a pista para tentar parar os veículos que estavam passando pela avenida para tentar assaltar. Só que tem um detalhe nessa história: a pessoa que estava passando era eu".

O apresentador explicou que se assustou muito e que por isso acelerou o veículo. "Eu só vi os três entrando na minha frente, um deles armado. E na hora, eu não soube o que fazer, eu apenas acelerei o carro [...] Foi quando eu ouvi um disparo [...] Quando não dá certo o assalto, eles atiram por pura maldade", disse.

João Fernandes também mostrou seu carro após o tiro, que ficou com o vidro estilhaçado. Ele agradeceu por ter escapado do ocorrido com vida. "Depois do que aconteceu, eu só pensava na minha família".

Ele finalizou o discurso dizendo que quase foi atingido pelo disparo e que o assaltante que mirou nele era um menor de idade.