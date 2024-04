Filho de Gal Costa chama Wilma Petrillo de 'mentirosa' e 'víbora' no 'Fantástico'

As entrevistas de Gabriel Costa, filho de Gal Costa, e Wilma Petrillo, ex-empresária e viúva da cantora, foram ao ar no Fantástico neste domingo, dia 31, na Globo. No fim da conversa, a jornalista Renata Ceribelli pediu para que os ambos os entrevistados definissem Wilma Petrillo. "Uma pessoa extremamente maravilhosa", declarou a ex-empresária. "É uma pessoa do bem".

Já Gabriel deu uma resposta diferente. "[Wilma é] Mercenária, mentirosa, víbora e maluca", declarou.

Para Wilma Petrillo, o jovem está sendo "manipulado" por sua namorada. Segundo ela, Gabriel está se relacionando com uma mulher 30 anos mais velha. "Ela está a fim de que o Gabriel seja o herdeiro e ela administre os bens dele", disse. "Eu não culpo o Gabriel, não tenho raiva dele por isso. Porque sei que não é ele, é essa mulher".

Gabriel contestou recentemente o direito de herança à ex-empresária de sua mãe e chegou a pedir a exumação de seu corpo. Apesar disso, ele declarou que não tem desconfiança com relação a Wilma sobre a morte de Gal. "Não imagino que ela possa ter feito alguma coisa", disse na entrevista. "Não acho que ela chegaria a esse ponto".