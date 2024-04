Ex-participante do programa 'Ídolos' morre aos 40 anos na França

Danilo Passos, mais conhecido como Danilo Queixada, ex-participante do programa Ídolos, morreu aos 40 anos no sábado, 30. Ele estava em Nice, na França, onde morava desde 2020. A causa da morte ainda é desconhecida.

Para arcar com o traslado do corpo para o Brasil, a família do artista abriu uma vaquinha nas redes sociais.

Uma das irmãs de Danilo, Isabella Passos, escreveu um texto para o cantor. "Dan, hoje você não está mais aqui entre nós, e eu sinto como se uma parte minha tivesse partido também Uma parte da minha história. Eu nunca imaginei que perderia um irmão assim tão cedo", escreveu.

E acrescentou: "Costumávamos ser em 5, e eu sempre achei que compartilharíamos juntos a dor de um dia perder nossos pais, mas nunca que experimentaríamos, antes de tudo, a dor de perder um ao outro."

Danilo era de Taubaté, cidade do Estado de São Paulo. Ele participou do programa Ídolos em 2008, 2011 e 2012.