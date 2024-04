Ex-mulher de Lucas Henrique, do 'BBB 24', chega a 3 milhões de seguidores no Instagram

Camila Moura, ex-mulher de Lucas Henrique, concorrente do Big Brother Brasil 24, alcançou a marca de 3 milhões de seguidores no Instagram, um contraste significativo com os 212 mil seguidores de Lucas. Esse aumento expressivo na popularidade de Camila veio na esteira do anúncio de sua separação de Lucas, que foi motivada pelas interações dele com Pitel, outra participante no programa, interpretadas por Camila como traição.

Após o término, Camila usou suas redes sociais para expor as consequências emocionais da separação, relatando crises de ansiedade e dificuldades para dormir. Um episódio particularmente difícil ocorreu quando ela assistiu a um vídeo de Lucas discutindo aspectos privados de seu casamento, levando a uma crise de ansiedade que exigiu atendimento médico de emergência.

O apoio de celebridades, como Ivete Sangalo, que durante uma visita à casa do BBB respondeu de forma solidária a um pedido de Lucas para mandar um beijo para Camila, evidencia a onda de suporte que Camila recebeu. Sangalo enfatizou que Camila é "muito mais", sinalizando um forte respaldo da comunidade e de figuras públicas.