Alane, Beatriz e Pitel estão no Paredão do BBB 24' desta semana; veja como foi a votação

O BBB 24 teve a formação de mais um Paredão neste domingo, 31. Mais cedo no programa, Fernanda foi eliminada e houve a Prova do Líder vencida por Giovanna. Beatriz, indicada pela líder, Pitel, a mais votada pela casa, e Alane, que sofreu uma consequência pelo pior tempo da disputa pela liderança, estão na berlinda.

O apresentador Tadeu Schmidt anunciou o início do processo de votação por volta de 0h22 desta segunda-feira, 1º. Pouco antes de a líder Giovanna indicar Beatriz, encerrou-se a dinâmica da Prova do Líder. O trio que realizou o percurso no pior tempo sofreu as seguintes consequências:

- Isabelle - Imunidade;

- Alane - Direto no Paredão;

- Beatriz - Segue o Jogo (indiferente).

Como foi a votação no Paredão:

- Líder Fernanda indicou Beatriz ao Paredão;

- Alane votou em Pitel;

- Beatriz votou em Pitel;

- Matteus votou em Pitel;

- Bin Laden votou em Matteus;

- Lucas Henrique votou em Matteus;

- Isabelle votou em Pitel;

- Davi votou em Pitel;

- Pitel votou em Matteus;

A dinâmica do Paredão triplo:

- Um participante imune por conta da Prova do Líder;

- Um participante direto no Paredão como consequência da Prova do Líder;

- Um indicado pelo Líder;

- Um mais votado pela Casa.