Resumo BBB 24: Festa tem desabafos e desconfiança após conflito entre aliados

A noite de sábado, 30, no Big Brother Brasil 24 contou com uma festa animada e show do grupo É O Tchan. Mas a pressão do programa, que já entrou em "Modo Turbo" com os 10 finalistas, já está deixando os brothers tensos.

O clima não está dos melhores entre Davi e Matteus, que tiveram uma discussão acalorada durante a tarde. Na festa, esse conflito dominou as conversas entre os brothers.

Além disso, Beatriz, Fernanda e Giovanna estão na berlinda (veja aqui como foi a votação). Neste domingo, 31, uma delas será eliminada e, logo em seguida, terá mais uma prova do Líder, com formação de nova berlinda. O mesmo se repete nas terças: eliminação, uma prova e mais um Paredão.

Festa começou animada

Os brothers conseguiram se distrair no início da festa, com a apresentação do É O Tchan. O show animado contou com várias coreografias e brincadeiras entre os participantes.

Já no fim do evento, os brothers se juntaram para comemorar a reta final. Nesse momento, Davi e Isabelle já estavam dentro da casa.

"Uh, é top 10?, cantaram os oito participantes.

Davi se desentende com Matteus e declara que ‘vai se isolar’

Antes da festa, Davi e Matteus se desentenderam. O conflito começou quando o gaúcho percebeu que o baiano conversava sozinho com Isabelle no quarto - e se sentiu incomodado, com a impressão de que os dois o tratavam de forma diferente.

Para Davi, isso se deu porque o baiano é amigo da Cunhã desde o início do programa. "E hoje estávamos conversando um assunto pessoal meu e dela que não te diz respeito a nada, está entendendo?", disse.

No entanto, Matteus não se sentiu ouvido por Davi. "Você acha que está sempre certo, não é assim, Davi. Escuta, só escuta, não estou te punindo nem nada. Tem que escutar o meu entender, minha posição, entendeu?", retrucou.

À noite, Davi conversou com Isabelle no Quarto Fada. Para ele, Beatriz, Alane e Matteus vêm "criando argumentos" para votar nele quando for necessário.

"Estou vendo que eles estão criando argumentos, entendeu? Eles estão próximos de mim, mas criando argumentos. Quando chegar no Top 5, eles vão utilizar", disse.

Para a Cunhã, não era o caso. "Vejo que ele gosta tanto de ti, Davi, que na minha cabeça não vejo esse clima", disse. Mas o baiano seguiu desconfiado e declarou, ainda, que não quer mais conversar com Matteus.

"Vou me isolar", disse.

Matteus diz que ‘não vai engolir sapo’

Durante a festa, Alane escutou o lado de Davi e, em seguida, de Matteus. Ao desabafar com a bailarina, o gaúcho disse que Davi "não gosta de ser contrariado".

Para a paraense, eles deviam conversar e se resolver. No entanto, Matteus disse que já se desculpou e não vai "engolir sapo". "Não vou deixar me pisotearem aqui dentro", disse.

"Eu não preciso estar me arrastando no chão pra agradar o Davi. Ele é meu amigo, eu quero bem ele, mas ele também tem que ter um pouquinho de humildade", continuou.

Alane se preocupa com olhar do público

Após conversar com Davi e Matteus, Alane desabafou com Beatriz. A bailarina declarou que estava com medo de ser mal interpretada pelo público por ouvir ambos os lados.

Para Beatriz, isso não seria um problema. "Alane, você não tá defendendo nem A nem B. A gente sabe que ambos não fizeram por maldade", disse Bia.

"Mas tu acha que podem achar lá fora alguma coisa errada de mim?", reforçou a paraense.

"Não, porque você não tomou partido", respondeu a amiga.

Trégua entre MC Bin Laden e Alegrete

"Eu errei muito. Eu te peço desculpas", declarou Bin Laden. O gaúcho também se desculpou. Para ele, "da porta para fora", não há mais conflito entre os dois.

Na conversa, Bin ainda disse que gosta muito do Alegrete. "Quero que a gente jogue bola junto, quero que a gente tenha um momento de churrasco pra gente dar risada, falar de muita coisa", brincou com o brother.