Filhos de Raul Gil têm relação tumultuosa há anos; veja quem são

Neste domingo de Páscoa, 31, Raul Gil foi homenageado no Domingão Com Huck. Em release divulgado à imprensa, a Globo o citou como "um dos maiores apresentadores da história da televisão brasileira".

No entanto, mesmo antes do programa ir ao ar, internautas perceberam que somente um dos filhos de Raul Gil esteve presente nas gravações. Entenda quem são os filhos de Raul Gil e o que aconteceu:

Nanci Gil

Nascida em 1960, Nanci Gil é a filha mais velha de Raul com a mulher, Carmem Sánchez. Ela é jornalista, apresentadora e mãe de Raquel Gil.

Nanci participou como jurada do programa de seu pai até 2013, quando expôs uma ruptura familiar. "Meu irmão pediu meu afastamento várias vezes da produção do programa do meu pai assim como da Luar [empresa responsável pela produção e edição do Programa Raul Gil]", escreveu na época, no Facebook. "Enfim ele conseguiu".

Atualmente, Nanci e Raulzinho não são próximos. Segundo a primogênita, ela é excluída há anos dos negócios familiares.

Ela também não participou da homenagem ao pai no Domingão com Huck, que foi ao ar neste domingo, 31. Questionada sobre sua ausência, Nanci afirmou que não foi convidada para a atração.

Raul Gil Junior

Raul Gil Junior, ou Raulzinho, nasceu em 1965 e é pai de Carolina e Ana Helena. Jornalista e diretor de TV, ele trabalha diretamente com o pai desde 1980.

Atualmente, é ele quem dirige a Luar Company e é conhecido por ser um grande apoiador da música gospel, sobretudo no programa.

Apesar das declarações da irmã, Raulzinho não se pronunciou sobre o conflito familiar.