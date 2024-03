Causa da morte de influenciadora Rhayara Morais é revelada por produtor

Rhayara Morais, influenciadora digital e campeã brasiliense de powerlifting, morreu aos 34 anos de um mal súbito enquanto dormia, conforme apontado por Filipe Maia, produtor da atleta. A influenciadora foi encontrada morta em seu apartamento em Águas Claras, no Distrito Federal, nesta quarta-feira, 27.

"Rhayara partiu dormindo de um mal súbito. Eu estranhei a falta de contato desde segunda e fui ao apartamento dela onde a polícia civil averiguou o ocorrido. Ela partiu em paz. Qualquer outra notícia é falsa!", disse o produtor, que comunicou ainda que não será realizado um velório.

Nas redes sociais, Rhayara compartilhava sua rotina de treinos e preparação para competições de powerlifting com 143 mil seguidores. Além de sua carreira no esporte, a influenciadora tinha formações acadêmicas em educação física, direito e ciências da computação.

O Estadão entrou em contato com a assessoria de imprensa da 21ª Delegacia de Polícia, em Taguatinga Sul, que informou que o caso segue em apuração. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi acionada às 15h45 desta quarta-feira, 27, para a remoção do cadáver.