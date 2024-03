'Mãe nas férias': Luana Piovani desabafa sobre mudança de filho para o Brasil e reclama do ex

"A sensação que tenho é que meu filho está trocando uma alcateia de lobos por uma de hienas". Assim Luana Piovani começou um desabafo sobre a decisão do filho mais velho, Dom, de voltar para o Brasil para morar com o pai, o surfista Pedro Scooby. Atualmente, o garoto vive com ela em Portugal.

No feed, ela publicou uma homenagem ao garoto pelo aniversário. "Dom. Presente de Deus. Meu primogênito. Quem me ensinou a ser mãe.? Voa, voa passarinho", escreveu a mãe, que disse ter sido ele a mais fazê-la chorar.

Já em uma sequências de stories no Instagram, intercalada no meio também de comemorações pelo aniversário de Dom, ela soltou o verbo e sinalizou sentir que o pai do menino não participa tanto quanto deveria. "Não tive ajuda para festa do nosso filho porque o genitor estava engajado no festival de música."

"Três filhos esperando para cá, uma outra com a mãe para lá e bora mostrar como transitar de surfista para influencer", continuou Luana. "Acordava às 5h para pegar onda, agora chega às 5h dos eventos e com pochete transversal, que é cool", debochou.

Ela questionou também atitudes do filho e insinuou serem parte da conta da influência de Scooby sobre Dom. "Miúdo de 12 anos comentando que tem mulher que finge estupro, cantando intérpretes duvidosos e compositor filho de assassino, chamando criança de cria e naturalizando palavrões no vocabulário. Peço a Deus que provenha", disse.

Ela fechou com mais um comentário sarcástico destinado ao ex-marido, de quem se separou em 2019. "Agora oro, torço e serei mãe nas férias. Parece mesmo mais fácil", concluiu.