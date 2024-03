João Vicenti, gaiteiro e tecladista da banda Nenhum de Nós, morre aos 58 anos

João Vicenti, gaiteiro e tecladista da banda Nenhum de Nós, morreu na noite desta terça-feira, 26, aos 58 anos. O músico já tinha um diagnóstico de câncer no rim e estava internado no Hospital São Lucas, em Porto Alegre, com insuficiência hepática.

A notícia foi informada pela própria banda nas redes sociais. "Este é um momento de profunda tristeza para todos nós", diz a nota oficial, que se refere ao músico como "integrante amado da família Nenhum de Nós".

Nascido em São Gabriel, no interior do Rio Grande do Sul, Vicenti era tido como um músico "inovador", conhecido por introduzir o acordeom em canções de rock. Ele entrou para o Nenhum de Nós em 1994, há 30 anos, e a banda nunca alterou a formação desde então.

Grande nome do rock gaúcho, o Nenhum de Nós se consolidou na década de 1990, com sucessos como Camila Camila e Astronauta de Mármore (versão de Starman, de David Bowie). A banda segue em atividade, com "37 anos de carreira e 2 mil shows", como consta a ‘bio’ do grupo nas redes sociais.

Vicenti já estava em tratamento contra a doença na capital do Rio Grande do Sul. Em janeiro, a banda chegou a fazer uma campanha para pedir doações de sangue para o músico.

O velório de Vicenti será realizado no Crematório Metropolitano, em Porto Alegre, nesta quarta-feira, 27, das 10h às 18h. A cidade de São Gabriel também decretou luto oficial de três dias devido à morte do músico.