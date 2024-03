Grupo Molejo atualiza estado de saúde de Anderson Leonardo: 'querendo muito viver'

Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, está internado em estado grave no Hospital Unimed-Rio, localizado na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, e os integrantes da banda foram ao programa Encontro com Patrícia Poeta, na manhã desta quarta-feira, 27, e compartilharam informações sobre o estado de saúde do artista.

Andrezinho detalhou a batalha de Anderson pela vida: "ele tá sempre querendo lutar, tá querendo muito viver, tá lutando muito. Todos nós estamos junto com ele nessa corrente. Vamos tentar fazer com que isso dê certo e ele fique bem. Todo mundo tem que ser forte, né?", explicou.

Anderson foi readmitido ao hospital na madrugada de segunda, 25, após uma alta hospitalar recebida no dia 19. El e foi diagnosticado com câncer na região inguinal em outubro de 2022 e, desde então, tem realizado procedimentos para tratar da doença.

Andrezinho também relatou momentos em que Anderson demonstrou sua determinação e humor, mesmo em face de sua condição. "Ele acordou, cantou, falou com as pessoas. Mas depois foi sedado novamente porque ele estava muito agitado, para dar uma acalmada. Mas os médicos falaram que pode ter uma ponta de esperança dele poder voltar".

Entenda o caso

O câncer inguinal, que afeta a região do pênis e do ânus do cantor, foi descoberto em outubro de 2022. A doença de Anderson havia entrado em remissão em janeiro do ano passado. Em maio de 2023, ele retomou o tratamento.

No último dia 13, o cantor realizou o procedimento de bloqueio de plexo nervoso hipogástrico, que trata a dor do paciente oncológico ao bloquear o nervo da região. Ele teve alta hospitalar na terça-feira, 19. Mas, teve de retornar ao hospital agora, seis dias depois de voltar pra casa.