Chris Hemsworth e Matt Damon de mãos dadas: astro de 'Thor' apoia amigo em tatuagem

Os atores Chris Hemsworth e Matt Damon foram flagrados em um momento de cumplicidade pré-Oscar 2024, divulgado nesta terça-feira, 26. Durante uma sessão de tatuagem, os dois aparecem de mãos dadas em uma foto.

O clique foi compartilhado no Instagram da tatuadora Corina Weikl, que atendeu os atores no que parece uma cobertura em Los Angeles. Chris tatuou o antebraço com linhas esfumaçadas que se entrecruzam e quando Matt foi receber um desenho no bíceps, o amigo estava lá para apoiar.

Sob o olhar simpático das respectivas mulheres, Elsa Pataky e Luciana Damon, o intérprete de Thor segura a mão de Matt e afaga sua cabeça, enquanto a tatuadora aproxima a agulha do braço. Em um vídeo, é possível ver que o desenho começa próximo ao ombro de Matt. Veja no carrossel de imagens aqui .

Elsa, mulher de Chris, também saiu com tinta nova na pele, com uma tatuagem no dorso da mão.

Matt Damon estrelou o fenômeno vencedor do Oscar de Melhor Filme, Oppenheimer, e Chris Hemsworth retorna aos cinemas em 23 de maio ao lado de Anya Taylor-Joy em Furiosa: Uma Saga Mad Max.