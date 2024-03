Virginia e Gabi Brandt são processadas por seguidora que pede R$ 50 mil de indenização

Virginia Fonseca e Gabi Brandt, ambas influenciadoras digitais, são alvos de um processo movido por uma seguidora. A internauta abriu uma ação contra as duas na Justiça por danos morais e materiais, alegando que foi enganada por uma marca de acessórios anunciada pelas duas nas redes sociais.

O Estadão tentou contato com a equipe das duas influenciadoras, mas não obteve resposta até o momento. O espaço segue aberto.

De acordo com Fábia Oliveira, colunista do Metrópoles, a seguidora fez compras na BC Comércio de Acessórios, conhecida como BY IK após as influenciadoras indicarem óculos da marca. No entanto, o pedido nunca foi entregue.