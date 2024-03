Saiba quem é Hugo Anquier, filho de Debora Bloch que chama atenção pela altura

Sempre que Debora Bloch compartilha uma foto de seu filho, Hugo Anquier, no Instagram, os comentários inevitavelmente acabam se voltando à altura do rapaz. E não é para menos: o designer de games, filho da atriz com o chef francês Olivier Anquier, mede 2,03 metros.

Hugo é filho do relacionamento entre Debora e Olivier Anquier. Eles se conheceram em 1991, quando a atriz atuava no programa Doris para Maiores, da Rede Globo. O par permaneceu junto até o ano de 2006. Vale lembrar que, além de Hugo, o casal também teve Júlia Bloch Anquier, nascida em 1993.

Atualmente, Debora tem um relacionamento com o produtor português João Nuno Martins. Já Olivier casou-se com a atriz Adriana Alves, com quem teve a pequena Olívia, de seis anos.

Também neto do veterano ator Jonas Bloch, Hugo é formado em Design de Games pelo Instituto de Tecnologia Digipen, localizado em Redmond, nos Estados Unidos.

Com um pouco mais de 7 mil seguidores em seu perfil nas redes sociais, Hugo parece não ter interesse em seguir a carreira artística da mãe e do avô.