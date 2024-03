Madonna voltará ao Brasil em maio para show na Praia de Copacabana

A cantora Madonna vai se apresentar gratuitamente na Praia de Copacabana, na zona sul do Rio, a partir das 21h45 do dia 4 de maio, um sábado. Após semanas de especulação, a exibição foi confirmada na tarde de segunda-feira, 25, pelos organizadores do show.

Apresentação deve ser a último de The Celebration Tour, em que Madonna comemora 40 anos de carreira. A turnê começou em outubro, em Londres. Antes do Rio, a rainha do pop fará concerto no México. O show mais recente de Madonna no Brasil foi em 2012, durante a MDNA Tour. Antes, esteve no País em 1993, com The Girlie Show, e 2008, com Sticky & Sweet.

Em coletiva de imprensa no Rio, com a presença do Estadão, a organização do show informou que a apresentação deve ter cerca de duas horas e transmissão ao vivo. O palco será montado em frente ao hotel Copacabana Palace, com 16 torres de som e ao menos 8 telões.

Segundo João Oscar Niemeyer, sócio da empresa BonusTrack, responsável pelo show, Madonna terá no Rio uma estrutura "muito maior" do que nas outras apresentações da turnê. "Ela está fazendo shows em arenas para 20 mil pessoas, aqui (no Rio) é um show para um milhão de pessoas, então o palco será maior, a estrutura será diferente", afirmou ainda.

MILHÃO

Embora, em vários momentos da entrevista coletiva, ele tenha citado o público de um milhão de pessoas, quando questionado especificamente sobre o público esperado Niemeyer preferiu não adiantar nenhum número. Um repórter afirmou que o maior público reunido na praia teria sido de três milhões, na Jornada Mundial da Juventude, em 2013, ao que o empresário respondeu que esse dado é fictício e que a praia não comporta tanta gente.

De acordo com Daniela Maia, secretária municipal de Turismo do Rio, o esquema de segurança será "pelo menos o mesmo" do que o que foi realizado no último réveillon na cidade. Será a única passagem da turnê Celebration pela América do Sul. Ainda não se sabe quando a cantora chegará ao Rio, mas a organização diz que ela deve deixar o País já no domingo, 5.

Esta será a quarta vez da diva no Brasil. A primeira passagem ocorreu em 1993, quando ela trouxe a turnê The Girlie Show, que promovia o álbum Erotica. Na ocasião, levou milhares de pessoas ao Morumbi, em São Paulo, e ao Maracanã, no Rio.

‘CALDEIRÃO’

Madonna só retornou a terras brasileiras 15 anos depois, em 2008, para a Sticky & Sweet Tour. De novo, passou pelo Morumbi (em duas noites) e pelo Maracanã (com três shows). Na capital paulista, a apresentação atrasou quase duas horas, mas o Estadão, que estava presente, disse que a cantora esbanjou bom humor e fez show com um "caldeirão de estilos e referências". No Rio, uma das noites foi marcada por chuva forte e a artista chegou a levar um tombo no palco.

A última passagem de Madonna pelo Brasil foi em 2012, com The MDNA Tour. Ela fez dois shows no Morumbi, um no Parque dos Atletas, no Rio, e, pela primeira vez, passou por Porto Alegre, com uma noite no Estádio Olímpico. Na época, fez um show completo, dançou bastante - como de costume - e até abriu mão do playback, mas cometeu algumas gafes, como falar em espanhol o que queria dizer em português.