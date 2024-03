Madrugada no 'BBB 24' tem promessa de revanche e confusão generalizada por 'fofoca'

Na madrugada desta sexta-feira, 22, após a conquista da segunda liderança seguida de Giovanna, o Big Brother Brasil 24 presenciou momentos de tensão e estratégia, com desentendimentos iniciados por uma fofoca envolvendo Lucas Henrique e promessas de revanche por parte de Beatriz, que afetam as dinâmicas internas do jogo.

Esses acontecimentos trouxeram à tona as tensões entre os participantes, especialmente entre Davi e Lucas Henrique, além de destacar as manobras estratégicas empregadas por eles e outros jogadores, como Giovanna, para avançar na competição.

Fernanda procura quarto Fada para esclarecer mal-entendido

Fernanda procurou Isabelle e Alane no quarto Fada para resolver um mal-entendido sobre uma risada que ocorreu durante a Prova do Líder. Ela explicou que a risada foi uma reação involuntária ao quase tropeçar em uma bolinha, e não uma reação à desclassificação delas. "O Buda me falou que vocês poderiam estar chateadas por achar que eu estava rindo de vocês", explicou Fernanda, adicionando para maior clareza, "Deixa eu terminar de contar a história, antes de ir tomar uma providência". Isabelle e Alane indicaram que não haviam percebido a risada, com Isabelle expressando surpresa e negando qualquer mágoa.

A situação motivou uma discussão mais ampla quando Isabelle manifestou a intenção de confrontar Lucas Henrique sobre a suposta fofoca. Alane concordou, dizendo que também questionaria Lucas, pois não observou a risada de Fernanda. Esse encontro se expandiu com a inclusão de Matteus, Davi e Beatriz, demonstrando a importância da clareza nas interações dentro da casa.

Lucas Henrique, por sua vez, defendeu sua versão dos fatos em uma conversa com Pitel, no quarto Gnomo, alegando que a risada de Fernanda ocorreu "exatamente quando Tadeu falou que elas estavam desclassificadas".

Fofoca de Lucas Henrique e repercussões

Após Fernanda esclarecer um mal-entendido, Lucas Henrique foi acusado por Isabelle e outros participantes de tentar causar discórdia. Em um confronto direto, Isabelle questionou Lucas na cozinha: "Olhando para ela que ela estava rindo de mim?", ao que Lucas confirmou, "Sim", mas Isabelle retrucou, "Não, você viu enganado. Claro que não, nem percebi ela rindo. Fofoca é errado, fofoca destrói vidas". Lucas tentou se defender, insistindo que sua intenção não era de fofocar.

Na cozinha, Beatriz criticou Lucas Henrique por espalhar que Isabelle ficou incomodada com uma risada de Fernanda, alegando que ele "Já não tem mais o que inventar e agora apela". Davi sugeriu confrontar Lucas diretamente sobre suas tentativas de provocar discórdia, enquanto Matteus e Alane destacaram a importância de ficarem vigilantes às suas ações. A conversa refletiu a tensão gerada pelas ações de Lucas e como elas foram percebidas pelos participantes como estratégias para influenciar dinâmicas internas do jogo.

Já no quarto da líder, a análise da situação tomou outra perspectiva. Para MC Bin Laden, o rivais estão usando o incidente como justificativa para indicar Lucas Henrique ao paredão. "Eles estão criando pretexto para votar em Lucas Henrique", observou.

DR de Lucas Henrique e Davi

Incomodado, Davi desabafou com Matteus sobre a necessidade de conversar com Lucas: "Dá vontade de ir lá agora e chamar ele aqui e falar: 'Mano, você está fazendo uma parada que está incomodando a gente... Você fica olhando, cara. Para quê? Você quer colher informação no ar. Você é mestre em leitura labial?'", disse.

Quando a conversa aconteceu, Davi abordou o incidente envolvendo Fernanda, Isabelle e Alane, ao qual Lucas defendeu suas intenções como meramente alertar Fernanda. No entanto, Davi criticou as atitudes de Lucas de forma mais ampla: "Você toma umas atitudes que é uma parada invasiva. Você invade a privacidade que a gente tem", confrontou Davi.

Lucas tentou se defender, negando as acusações de Davi e mencionando seu próprio déficit de atenção como explicação para seu comportamento observador: "Eu não estou tentando, eu tenho déficit de atenção, Davi", explicou.

Apesar dos esclarecimentos de Lucas, Davi persistiu em suas críticas, classificando o comportamento de Lucas como inconveniente, especialmente quando não estavam discutindo aspectos do jogo: "Isso incomoda, porque se a gente estivesse conversando de jogo, a gente entende que você está querendo catar alguma coisa no ar... Isso se torna inconveniente", insistiu Davi.

Finalmente, Davi compartilhou reflexões sobre o diálogo com suas aliadas, reiterando que a abordagem de Lucas a Fernanda não teve intenções maldosas, mas aconselhou a não dar muita ênfase ao episódio.

Beatriz planeja revanche

Após um período de tensões no BBB 24, Beatriz, junto com Alane e Matteus, discutiu as mudanças no jogo, focando na decisão de Fernanda de incluir o Puxadinho no Vip e na sua relação com Giovanna. Beatriz comentou que essa ação permitiu que Fernanda se protegesse, usando outros participantes como escudo.

"É, com isso a Fernanda está conseguindo se esconder atrás dos trouxas, né? Ela está atrás do escudo", disse a guarulhense.

A conversa também abordou a posição de Giovanna no jogo. Beatriz mencionou que Giovanna parece não ter um papel ativo, apenas interferindo no andamento das coisas.

"Para mim é uma planta que só fica incomodando no jogo, atrapalhando. Mas o que é dela está guardado, deixa", afirmou.

Por fim, Beatriz expressou sua intenção de nomear Giovanna para o Castigo do Monstro, caso ganhasse a Prova do Anjo. "Sem dúvida, se eu pegar amanhã o anjo, eu tiro ela do quarto, eu ponho ela no monstro. Sem massagem, vai ser faca nos dentes. Vou falar: 'Para você de presente, vou te dar outro colar aqui'",