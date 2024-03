Vai ao Lollapalooza pela primeira vez? Veja dicas práticas para curtir o festival

O festival Lollapalooza está prestes a começar. O evento tem início a partir desta sexta, 22, e vai até domingo, 24, com atrações como Blink-182, Titãs e SZA. Mais uma vez, o festival ocorre no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Enfrentar a maratona de apresentações pode não ser tarefa fácil, especialmente para quem irá curtir o Lollapalooza pela primeira vez. Para ajudar, o Estadão separou algumas dicas para de alimentos, como se vestir e como aproveitar o festival da forma mais saudável e divertida possível. Veja abaixo.

O que comer antes de ir ao Lollapalooza?

Se alimentar bem para enfrentar os três dias de shows é de extrema importância. A própria Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo dá algumas dicas do que comer antes de ir ao festival: carboidratos leves e alimentos fontes de vitaminas e minerais. Algumas possibilidades são tapioca, macarrão e frutas que refrescam, como melão ou laranja.

O que levar para o Lollapalooza?

O próprio site do evento relembra que é essencial lembrar de levar a pulseira que dá acesso ao Autódromo, além de documentos pessoais, cartão ou dinheiro e comprovante de meia entrada, se necessário. Para garantir o conforto durante o dia, o Lollapalooza também sugere que o público leve itens como óculos de sol, protetor solar, chapéu, boné, canga e capa de chuva.

Com a alta da dengue no Brasil, também é importante passar e levar repelente. O festival permite a entrada de alimentos lacrados. A Secretaria de Saúde lembra que o ideal é se alimentar de três em três horas e evitar comidas gordurosas.

Hidratação é outro elemento de extrema importância: o Lollapalooza permite a entrada de garrafas com água sem tampa. Porém, em relação à comida, atenção: quantidades que excederem cinco itens por pessoa poderão ser retidas na entrada. Tome cuidado com a conservação de lanches naturais para evitar infecção alimentar.

O que não pode levar para o Lollapalooza?

O evento não permite a entrada com objetos considerados perigosos. Dentre os itens proibidos, estão garrafas rígidas - exceto as de água -, potes do tipo tupperware, copos térmicos, banquinhos, sprays de qualquer tipo e guarda-chuvas. Veja a lista completa de objetos vetados no festival aqui .

O que vestir no Lollapalooza?

O festival é conhecido por ser um verdadeiro desfile de moda, mas o ideal, sempre, é priorizar o conforto. Prefira itens que permitam uma locomoção fácil e não abafem o corpo - andar de um palco para outro pode ser extremamente cansativo. Tênis e calças confortáveis são muito importantes.

Quais são as opções de comida e bebida no Lollapalooza?

O Lollapalooza vai contar com o Chefstage, uma área dedicada a uma variedade de opções gastronômicas. Também haverá vários pontos de alimentação distribuídos pelo Autódromo. Dentre os alimentos oferecidos, estarão comidas como churros, pizzas, hambúrgueres e sorvetes.

O festival ainda oferece venda de bebidas alcoólicas, como cerveja. Mas, atenção: caso você opte por consumir álcool, não esqueça de se hidratar com água, sucos ou água de coco. A Secretaria de Saúde da cidade recomenda evitar esse tipo de bebida, já que ela desidrata o corpo.

Como chegar ao Lollapalooza?

Não haverá estacionamento disponível, por isso, a organização recomenda o uso de transporte público ou aplicativos.

O portão G do Autódromo fica localizado a aproximadamente 850 metros (10 minutos de caminhada) da estação Autódromo (Linha 9 - Esmeralda/Osasco-Grajaú). Dessa vez, as estações de trem e metrô terão funcionamento 24h.