Do Japão, Marina Ruy Barbosa posta susto por terremoto e mostra alerta de emergência

Em viagem de férias ao Japão, Marina Ruy Barbosa foi surpreendida pelo terremoto que atingiu o país asiático. A atriz até postou nos stories do Instagram aviso recebido no celular sobre o fenômeno.

Na postagem, Marina mostra uma captura de tela onde pode ser lida uma mensagem em inglês e japonês da Agência Meteorológica do Japão. "Alerta de emergência. Aviso prévio de terremoto: um forte tremor é esperado em breve. Mantenha a calma e procure abrigo nas proximidades."

O sismo atingiu a província de Ibaraki, na região central do Japão, perto de Tóquio. O terremoto desta quinta-feira, 21, teve magnitude 5,3 na escala Richter. Segundo a imprensa local, não há relatos de vítimas ou danos significativos.

Marina, que está no país com o noivo, o empresário Abdul Fares, e os pais, Paulo Ruy Barbosa e Gio Ruy Barbosa, republicou também um vídeo que mostra o tremor e postou uma selfie com expressão de espanto. A atriz não comentou se sentiu o terremoto ou viu reflexos do sismo em primeira mão.