Mãe de Ludmilla defende cantora após vídeo com críticas de Ferrugem viralizar: 'Inveja'

Silvana Oliveira, mãe da cantora Ludmilla, saiu em defesa da filha nesta segunda-feira, 18, após comentários feitos pelo cantor Ferrugem, que foram vistos como ofensivos. Ela usou seu perfil no Instagram para expressar sua desilusão e responder diretamente às palavras do pagodeiro. "Ferrugem, eu sempre te respeitei, sempre te admirei como artista. Perco aqui minha admiração por você", disse Silvana.

Silvana destacou o esforço e a dedicação de Ludmilla, não só como artista mas também como pessoa que tem responsabilidades e que lutou para oferecer uma vida digna para sua família. "Essa maconheira que você está se referindo, ela também tem família. Ela tem avó, ela tem mãe e, através do talento dela, conseguiu dar dignidade para a família dela."

Ainda em sua resposta, a mãe da cantora tocou em temas sensíveis como a representatividade e o combate ao preconceito racial. "Ver uma mulher preta no topo é difícil. Não é porque você é hétero, que a sua família merece mais respeito do que a minha", salientou. "A pretinha está voando. Causa inveja, causa raiva, causa frustração em algumas pessoas. É assim mesmo", finalizou.

Entenda o que aconteceu

A polêmica começou quando Thaís Vasconcellos, mulher do cantor Ferrugem, publicou um vídeo em que ele comentava sobre Ludmilla de forma que muitos consideraram pejorativa.

No vídeo, Ferrugem reagia à música Sintomas de Prazer da cantora Ludmilla, dizendo: "Ela quer ser a trapper do pagode. Ela quer ser a maconheira. E as crianças tudo gostando dela. Pô, devagar". Esse comentário não passou despercebido e rapidamente gerou uma onda de reações nas redes sociais, culminando na resposta de Silvana Oliveira, mãe de Ludmilla.

O Estadão entrou em contato com o cantor Ferrugem mas, até o momento da publicação desta matéria, não houve resposta. O espaço segue aberto.