Dona Déa Lúcia é atacada nas redes sociais após críticas a Yasmin Brunet no 'BBB 24'

Dona Déa Lúcia criticou Yasmin Brunet recentemente, durante o Domingão com Huck, por seus comentários contra Davi. A mãe de Paulo Gustavo, que faz parte do programa semanalmente, publicou em seu Instagram uma indicação para o livro Macacos, de Clayton Nascimento e complementou: "Vamos juntos combater o racismo".

Internautas atacaram Dona Déa, citando sua idade e comentando sobre o machismo de Davi dentro do BBB.

Na publicação, ela escreve: "Gostaria de indicar o livro Macacos do artista Clayton Nascimento que conta como é ser negro em um país como o Brasil. A população negra já foi tratada como propriedade e, mesmo com a abolição em 1888, ela continua sofrendo violências físicas e psicológicas. Não podemos mais permitir que este terror continue".

Internautas atacaram Dona Déa: "Se essa velha tivesse lido qualquer livro sobre racismo não estaria esvaziando uma pauta tão séria e acusando alguém de crime que não aconteceu", disse uma. "Tirem essa velha chata da televisão", comentou outro.

Sobre Davi, alguns comentaram: "Vai entregar um livro sobre machismo e homofobia para o Davi?".

Alguns fãs, entretanto, defenderam Dona Déa dentro da publicação: "Maravilhosa e necessária". Outro escreveu: "Orgulho do Brasil". O autor do livro, Clayton Nascimento, agradeceu a indicação de Déa, dizendo: "Fico feliz em ter a admiração de uma pessoa como você: mãe de artista, com conhecimento de seu povo, e vibrante pela arte brasileira".

Nos stories, Dona Déa respostou outra publicação, que dizia: "Aprendi três coisas nessa vida: a opinião dos outros não muda a minha vida; quem fala do outro também fala de mim; quem fala de mim, não paga minhas contas".

Entenda o momento

Durante o programa Domingão com Huck, exibido no dia 17, domingo, a participante Yasmin Brunet esteve presente, depois de sua eliminação no Big Brother Brasil. Dona Déa, que participa do Domingão semanalmente, criticou a modelo, dizendo: "Você fez tudo errado com o Davi. Eu não tô torcendo pra ninguém lá, estou falando a realidade".

Yasmin Brunet também admitiu ter saudades do confinamento, ao que Déa respondeu: "Você não tá com saudade, não". Ela continuou a responder Yasmin, dizendo: "Quando o Rodriguinho veio aqui, eu defendi você. Mas hoje não vou te defender. Eu vou falar com você como se fosse sua avó".