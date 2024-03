Bruce Willis é homenageado pela família em seu aniversário de 69 anos

Bruce Willis completou 69 anos nesta terça-feira, 19, e foi homenageado pela família nas redes sociais. Emma Heming Willis, mulher do ator, foi a primeira a desejar felicidades para o amado.

"Ele é um verdadeiro cavalheiro. Com tanto amor para dar e compartilhar. É isso que eu tenho o privilégio de ver, sua verdadeira essência. Posso dizer a vocês, é muito pura, maravilhosa. Feliz aniversário, meu amor. Você é meu eterno presente", escreveu em seu Instagram.

Rumer Willis, filha do ator com Demi Moore também desejou um feliz aniversário ao pai. "Às vezes, gostaria de ser pequenina o suficiente para me aconchegar no seu peito outra vez e rir e te abraçar."

Scout LaRue Willis, segunda filha dos dois, escreveu: "Feliz aniversário para o rei: 19/03/24. Louco como tão pouco mudou, apesar de tanta coisa ter mudado. O meu pai é um dos meus melhores amigos, talvez agora em um nível mais profundo que nunca, honestamente".

Além das filhas, a ex-mulher de Bruce Willis também o parabenizou. "Feliz aniversário, BW! Nós te amamos e somos tão gratos por ti", escreveu Demi.

A estrela de Duro de Matar deixou de atuar após ser diagnosticado com demência frontotemporal, em 2022. A doença provoca sintomas como mudanças comportamentais e de personalidade, entre elas, desinibição, perda de empatia, falta de julgamento, impulsividade e comportamentos compulsivos.