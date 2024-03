'Sem fofoca', pede Cintia Dicker após Luana Piovani criticar Pedro Scooby por ausência

A atriz e modelo Cintia Dicker usou seu Instagram para explicar a ausência de Pedro Scooby nesta segunda-feira, 18. O pronunciamento veio horas depois de Luana Piovani, ex-mulher do surfista criticá-lo em suas redes sociais.

Ela pediu para que os seguidores não criassem "fofoca" ou "barracos". "Pedro está trabalhando. Por isso ele está ausente, está fora. Por isso não estou postando foto com ele [...] O pai da Aurora está trabalhando, e depois o pai da Aurora vai ver os irmãos da Aurora."

A modelo ainda falou sobre a rotina do casal com Aurora, filha dos dois, explicando que eles se revezam e tentam organizar para trabalharem em datas diferentes. "Sem barracos aqui, sem fofocas, porque não gostamos. Beijos e bom dia", finalizou.

Antes do pronunciamento de Cintia, Luana Piovani havia usado suas redes sociais para criticar o ex Pedro Scooby. Ela relembrou o processo que o surfista está movendo contra ela.

"Um sortudo que coloquei na luz, que por isso hoje ostenta carros milionários na garagem, que está, através da lei, querendo me calar. Isso porque, todas as vezes que falei, falei das faltas dele, mas também já o elogiei muito quando mereceu", disse. Scooby processa a atriz com o objetivo de que ela não possa criticá-lo ou falar sobre ele em suas redes sociais.

"Quero só lembrar a vocês que por trás de fotos bonitas em perfis a gente tem que buscar atitudes humanas condizentes com pessoas que têm um bom caráter. Se liguem, porque imagem não é nada", relatou.

A atriz ainda disse que a última experiência com seu ex-marido em um tribunal a deixou traumatizada. "Tomei oito remédios para dar uma aliviada. Vai que tenho vontade de arrancar o olho de alguém na audiência."