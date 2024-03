'Partiu meu coração em dois': Dado Dolabella canta sobre o término com Wanessa Camargo

O cantor e compositor Dado Dolabella, que recentemente terminou com Wanessa Camargo após a expulsão da cantora do BBB 24, compartilhou um pouco de sua voz em seus stories no Instagram neste domingo, 17, logo após a entrevista que a cantora concedeu ao Fantástico, da Rede Globo. Ele pediu aos fãs que indicassem músicas de sua autoria e cantou Destino e Está Escrito. "Partiu meu coração em dois", revelou.

O cantor começa com a música Destino, que fala sobre a indecisão do futuro: "Quem sabe se o destino está traçado. Cada dia que nasce é uma folha em branco. Não compus a minha vida", diz a letra da música.

Ele continua com Está Escrito, em sintonia com o seu violão. A letra fala sobre ter o coração partido, "Partiu meu coração em dois, quando um de nós dois sumiu. O cheiro dos lençóis e o brilho do olhar se apagou, o caminho dos sonhos se extinguiu quando você de mim fugiu. Eu nasci para você e você nasceu para mim".

"Um grande amor não pode terminar assim, por isso que eu te espero, meu amor", finalizou Dado Dolabella em seu Instagram.

Wanessa confirmou o término de seu relacionamento com Dado Dolabella neste domingo, 17, durante a entrevista que concedeu ao Fantástico. Ela também falou sobre o BBB, e sua relação com Davi, e pediu desculpas: "Eu não tive a intenção de cometer racismo em nenhum momento [...] O que eu reconheci, é que eu sou uma pessoa branca privilegiada e que eu nunca vou saber como algumas palavras que para mim não tem nenhum efeito, podem ter sido sensíveis a outras pessoas. Para mim sempre foi sobre o jogo. Nunca foi nada sobre a cor".