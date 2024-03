Jantar carta branca com chef estrelado acontece no Shopping Higienópolis

A última edição do Guia Michelin no Brasil premiou quatro restaurantes com duas estrelas, um deles o Ryo Gastronomia, aberto em 2016 pelo chef Edson Yamashita no Itaim Bibi.

Verdade seja dita, sobrinho dos proprietários do Shin-Zushi, no Paraíso, sushi e sashimi corriam nas veias do chef desde sempre. Mas foi no próprio balcão para oito comensais que seu trabalho ficou em evidência.

Edson, em compensação, continuou - e continua - low-profile. Frequentador de templo budista, acabou fechando o japonês mais incensado do país. No lugar dele, passou a servir uma cozinha mais informal, não menos rigorosa, no Charm Nomiya.

Deixou um vazio no peito de muitos comensais. Algo que ele promete aos poucos remediar. A primeira ocasião será um omakase, uma degustação em que o chef tem carta branca para servir o que quiser, no dia 25 de março no restaurante Su.

Ali, em pleno shopping center, Edson ocupará lugar de honra no balcão de David Fonseca, sushiman piauiense que fez fama no Imakay. Juntos, eles servirão 15 passos em homenagem ao outono.

Os onze felizardos que sentarem no tal balcão às 19h30 desembolsarão R$ 1000 sem serviço, nem bebidas. Já os clientes que ocuparem o restante das mesas pagarão a metade do valor por um menu com o mesmo número de tempos, mas não as mesmas receitas. Ao todo há 60 lugares disponíveis.

Restaurante Su

Av. Higienópolis, 618, Piso Veiga Filho, Higienópolis, São Paulo). Segunda-feira, 25 de março, das 19h30 às 22h. Reservas: (11) 3823-2950 ou via usetag.me/sumesaPaulo.