'Família crescendo': Leandra Leal anuncia gravidez de segundo filho

A atriz Leandra Leal, 41, anunciou sua nova gravidez na manhã desta segunda-feira, 18. Pelo Instagram, ela compartilhou uma foto, em conjunto com seu marido, o fotógrafo Guilherme Burgos, com quem se casou em dezembro de 2023, e a filha Júlia.

"A família está crescendo! Juju vai ganhar um irmãozinho e foi promovida a irmã mais velha. Estamos todos bem e muito felizes", publicou ela em seu perfil na rede social.

Confira aqui

A atriz, que já é mãe de Júlia, com 9 anos, fruto de seu casamento anterior com o ativista cultural Alê Youssef, se casou com Guilherme Burgos em uma cerimônia íntima em dezembro de 2023.