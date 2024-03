Mulher de Davi diz ver 'amizade' na relação dele com Isabelle no 'BBB 24'

Mani Reggo, mulher de Davi (do Big Brother Brasil 24) há quase dois anos, falou sobre a participação do baiano na reality. Em entrevista à revista Quem, ela também revelou o que pensa sobre a relação do marido com Isabelle, que é a pessoa mais próxima dele na casa.

Sobre os momentos em que Davi e Isabelle trocaram carinho na casa (e que geraram especulação do público sobre a natureza da relação), Mani disse ver amizade entre seu marido e a amazonense.

"Vejo amizade. Ali é um jogo e as emoções sempre são mais fortes", comentou. "Você está em um lugar confinado, sem ninguém da sua família".

Na mesma entrevista, Mani disse que o baiano não chegou a fazer nenhuma preparação para o programa. "O que ele saiu dizendo foi: 'eu vou ganhar o programa' e esse era o foco dele sempre".

Mani disse, por fim, que já sabe o que vai falar para Davi ao revê-lo. "Você venceu, meu amor", disse.