Luccas Toon: programa de Luccas Neto Estreia nas manhãs do SBT; veja detalhes

Estreia neste sábado, 16, no SBT, o Luccas Toon, programa infantil criado pelo influenciador Luccas Neto. Os episódios já estavam disponíveis no YouTube e agora passarão a ser transmitidos nas manhãs de sábado, a partir das 11h25, no canal da TV aberta.

"Estou muito feliz e animado com a chegada dos episódios do Luccas Toon na TV aberta", declarou Luccas. "É incrível ver como os episódios que faço para a internet estão expandindo e alcançando ainda mais crianças, agora também através do SBT".

Querido entre o público infantil, Neto tem 5,9 milhões de seguidores e alguns episódios em seu canal ultrapassam a marca de 10 milhões de visualizações. O Luccas Toon, seu principal programa, se define como a "combinação perfeita de animação e live-action" e mostra Neto em várias aventuras, como a "Escola Fantástica" e a história do "Príncipe Lu".

Em dezembro do ano passado, o SBT já adiantou que o canal incluiria influenciadores digitais na grade em 2024. Além de Neto, foi anunciado que Virginia Fonseca, mulher do cantor Zé Felipe, também ganharia um programa no canal.