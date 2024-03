'I'm Just Ken': performance de Ryan Gosling no Oscar é recriada em Lego; assista

A performance de I’m Just Ken, do filme Barbie, foi recriada em Lego pelo animador de 15 anos Preston Mutanga em seu canal do YouTube. O vídeo, de 20 segundos, mostra uma versão da apresentação do ator Ryan Gosling durante a 96ª edição dos Oscar, em 2024. Assista aqui

O animador também é responsável pela cena de Lego do filme Homem Aranha: Através do Aranhaverso. Na época, Preston tinha 14 anos, e foi descoberto pela produção do filme ao recriar o trailer do filme em seu canal no YouTube. O vídeo dele para o filme do Homem Aranha já tem mais de 400 mil visualizações.