Ator de 'Round 6', Oh Yeong-Su é condenado a oito meses de prisão por assédio sexual

Oh Yeong-Su, famoso por seu papel como Oh Il-nam na série Round 6 da Netflix, foi condenado por assédio sexual, nesta sexta-feira, dia 15, depois de ter sido acusado de tocar de forma inapropriada o corpo de uma mulher em 2017, na Coreia do Sul. Segundo relatos na Coreia, Oh foi sentenciado a até oito meses de prisão, com a pena suspensa por dois anos, pelo Tribunal do Distrito de Seongnam, Ramo de Suwon. As informações são do Deadline.

Segundo a AFP, a juíza Jeong Yeon-ju disse que os registros da vítima e suas alegações eram "consistentes... e parecem ser declarações que não podem ser feitas sem realmente vivenciá-las". O tribunal também acrescentou: "o que está escrito no diário da vítima e no relatório de aconselhamento da vítima após o incidente coincide bastante com os detalhes deste caso".

O ator negou as acusações e, ao sair do tribunal, informou aos repórteres que apelaria da decisão, a qual incluía participação em um programa de tratamento para agressores sexuais de 40 horas. O homem de 79 anos foi acusado em 2022 por alegações de que abraçou e beijou uma mulher na bochecha em 2017, conforme relatado pela agência de notícias coreana Yonhap.

A denúncia foi apresentada por uma mulher em dezembro de 2021. Após ter sido encerrado poucos meses depois, o Ministério Público de Suwon reabriu o caso depois de uma apelação da vítima.

Anteriormente, Oh explicou que a situação era na verdade um mal-entendido, afirmando que ele apenas segurou a mão da mulher para guiá-la ao redor de um lago. Ele acrescentou: "eu pedi desculpas porque a pessoa disse que não faria um escândalo sobre isso, mas isso não significa que eu esteja admitindo as acusações."

Oh Yeong-Su foi vencedor do Globo de Ouro na categoria de Melhor Ator Coadjuvante pela série Round 6. Também ficou conhecido por viver um monge no filme Primavera, Verão, Outono, Inverno e Primavera, de Kim Ki-duk, que estreou em 2003.