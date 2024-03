'BBB 24': após virar meme, Yasmin Brunet aprende a usar sanduicheira com Ana Clara

A décima segunda eliminada do Big Brother Brasil 24, Yasmin Brunet, está cumprindo a agenda de compromissos após o reality show. Nesta quarta-feira, 13, a modelo participou do programa A Eliminação, comandado por Ana Clara.

Durante a sua participação na atração, a apresentadora presenteou a filha de Luiza Brunet com uma sanduicheira. Durante sua estadia na casa mais vigiada do Brasil, ela virou meme após utilizar o utensílio da forma errada. Na hora de fazer o lanche, a modelo abriu o objeto para virar o pão, gerando risadas entre os espectadores e internautas.

Ana Clara ensinou Yasmin a utilizar a sanduicheira da forma correta, surpreendendo a convidada. "Ah, não. Era só virar? Que Burra [...] Que imbecil que eu fui. Que vergonha!", disse.

Durante o programa, ela ainda viu trechos da festa do líder de Beatriz, agradecendo por não estar mais confinada.

Eliminada na última terça-feira, 12, a influenciadora foi a primeira participante que não ativou o Modo Stone após deixar a casa. Ao girar a roleta, a seta parou no número zero, ou seja, Yasmin não aumentou o prêmio do reality show.