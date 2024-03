Yasmin Brunet é a décima segunda eliminada do 'BBB 24'; veja a porcentagem de votos

A modelo Yasmin Brunet foi a 12ª eliminada do Big Brother Brasil 24 na noite desta terça-feira, 12. Ela foi a mais votada em um paredão contra Lucas Henrique e Isabelle, recebendo 80,76% dos votos. Lucas recebeu 16,84%, enquanto Isabelle teve 2,40%.

"O canto da sereia desafinou, quando sair você vai ver que poderia ter sido simples, quem quebrou o encanto foi você", disse o apresentador Tadeu Schmidt durante o discurso de eliminação. A modelo, ao sair, afirmou que tinha certeza que deixaria o BBB, mas que, no fundo, queria.

Relembre como foi a formação do Paredão

Lucas Henrique já estava na berlinda, por consequência de ter sido o primeiro desistente da Prova do Líder de quinta-feira, 7. Ele estaria imune por ter vencido a Prova do Anjo no sábado, 9, mas perdeu o benefício. Com isso, ele imunizou Leidy Elin. Além disso, Lucas também ganhou o Poder Coringa, que dava direito a imunizar um dos brothers colocados Na Mira do Líder por Beatriz.

A sister, que conquistou a liderança após uma prova de 15 horas de duração, colocou apenas mulheres na mira: Fernanda, Pitel, Giovanna, Yasmin e Raquele. Lucas decidiu imunizar Pitel. Depois disso, a líder Beatriz escolheu indicar Yasmin.

Matteus foi o mais votado pela casa, com seis votos. Após a votação, a imunizada por Lucas, Pitel, ganhou o poder de indicar alguém ao Paredão. Ela escolheu mandar Isabelle. Durante a Prova Bate e Volta, Matteus conseguiu se livrar da berlinda.