Quem é Nader Fares, bilionário brasileiro apontado como suposto novo affair de Jade Picon?

Jade Picon, famosa por sua participação no BBB e trabalhos como atriz, chamou atenção recentemente ao aparecer acompanhada de Nader Fares, um bilionário brasileiro, em uma festa pós-Oscar em Los Angeles.

Nader é primo do noivo de Marina Ruy Barbosa, Abdul Fares, e, segundo o Extra, já foi notícia antes por namorar Emilly Araújo, a campeã do BBB 17.

Nader, de 31 anos, faz parte da elite financeira do país, ocupando uma posição de destaque na direção das Lojas Marabraz, conhecida rede de varejo, além de ter participações em outros negócios, principalmente em São Paulo, onde mora.

Sua influência já foi reconhecida pela revista Forbes, que o listou entre os jovens mais influentes do Brasil antes dos 30 anos, em 2019. De acordo com a publicação, Fares tem formação em administração e especialização em e-commerce pela UCLA (Universidade da Califórnia em Los Angeles). Ele assumiu o controle da empresa familiar com apenas 27 anos.

Desde estão, o empresário comanda um negócio que abrange 130 lojas, emprega 2.500 funcionários e opera um dos maiores centros de distribuição do mundo. Desde cedo, Nader foi preparado para esse papel. Trabalhando na empresa desde os 12 anos, ele passou por diversos cargos.

Nas redes sociais, o bilionário opta pela descrição. Apesar do perfil verificado, Nader tem uma conta privada no Instagram, onde possui pouco mais de 5.700 seguidores, sendo Jade um deles.