Cão ator vive dias de celebridade em Hollywood

Ofuscando diversas celebridades durante a 96ª edição do Oscar, o cachorro francês Messi, que atuou como Snoop no filme Anatomia de uma Queda (que levou a estatueta como melhor roteiro original), não leva "vida de cão". A tutora do animal, Laura Martin Contini, mostra em suas redes sociais os cuidados que tem com o cachorro, da raça border collie.

Durante sua passagem por Los Angeles, para acompanhar a premiação, Messi e Laura - que vivem em Paris, na França -, foram disputados pela imprensa, sendo entrevistados por Jimmy Kimmel (apresentador do Oscar deste ano), pela comediante Amelia Dimoldenberg e por revistas como a Variety.

O cãozinho viveu dias de celebridade na cidade. Viajou de avião na primeira classe, andou de limusine, hospedou-se em um hotel cinco-estrelas, participou de eventos, comerciais e festas relacionados ao Oscar - e foi muito tietado. Além disso, os passeios de Messi passaram a incluir cartões-postais como a Calçada da Fama e o letreiro de Hollywood.

Nas redes sociais, Laura compartilhou os bastidores do cão no Oscar - que ganhou um crachá especial para entrar na premiação. A tutora do border collie mostrou ainda como foi filmado o momento em que Messi aplaude Robert Downey Jr. no momento em que ele recebe a estatueta como melhor ator coadjuvante por Oppenheimer. Segundo ela, as "palmas" e a presença de Messi foram gravadas antes da cerimônia, para não estressá-lo.

Laura disse que a atenção que ela e Messi receberam em sua visita aos Estados Unidos foi "muito mais do que a esperada", e que "provavelmente foi a maior conquista neste campo de trabalho".

Ela contou ainda que se surpreendeu quando Messi ganhou o Palm Dog, prêmio não oficial do Festival de Cannes por sua atuação como Snoop.

PREPARAÇÃO

Além de Messi, Laura treina Renard, um chihuahua, que participou da série Prometheus (Netflix).

A treinadora contou que, para atuar em Anatomia de Uma Queda, a preparação de Messi foi intensa. Ele teve de se acostumar com a rotina de produção, além de receber treinos para algumas cenas específicas do longa, especialmente quando o animal precisou se "fingir de morto", paralisando a língua e o corpo.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.