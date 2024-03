Após noite de confusão, Tadeu Schmidt dá bronca nos participantes do 'BBB 24'

O apresentador Tadeu Schmidt abriu o Big Brother Brasil desta terça-feira, 12, com uma bronca nos participantes, sobretudo em Davi e Leidy Elin. Os dois discutiram na edição do programa de segunda-feira, 11, trocando acusações e xingamentos após a dinâmica conhecida como "Sincerão".

Irritada, Leidy Elin jogou as roupas de Davi na piscina. Davi, por sua vez, durante a madrugada, encheu um balde com água da piscina no intuito de jogar na rival enquanto ela dormia. Antes de entrar na casa, no entanto, ele desistiu da vingança.

Os atos de Leidy Elin e Davi, ao que tudo indica, não agradaram a direção do BBB. Schmidt foi duro com os participantes, recusando até as palmas com as quais ele costuma ser recebido.

"Chegamos ao limite. Esse tipo de exagero não pode existir no programa", disse o apresentador, com um semblante sério. "Esse não é o BBB que queremos", completou, para reforçar o puxão de orelha não apenas dele, mas também da direção.

O apresentador disse ainda que os participantes já foram telespectadores do programa e sabem que o público adora uma treta, mas repetiu que tudo tem um limite.

No programa da noite desta terça-feira, Yasmin Brunet foi a 12ª eliminada do reality.