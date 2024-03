Novo documentário do Globoplay vai contar a história do voo da Air France que matou 228 pessoas

A Globo divulgou nesta terça-feira, 12, que vai lançar o documentário Rio-Paris: A Tragédia do Voo 447, sobre a tragédia do voo Air France, que matou 228 pessoas em 2009. A produção entrará no ar em junho, no Globoplay.

De acordo com a diretora do Globoplay, Teresa Penna, o projeto, que está em fase edição, é uma das grandes apostas do streaming para os próximos meses.

O voo Air France 477 decolou do Rio de Janeiro com destino a Paris entre os dias 31 de maio e 1 de junho de 2009. Os destroços da aeronave foram encontrados no Oceano Atlântico, a cerca de 4 mil metros de profundidade. Todas as 288 pessoas a bordo morreram.

A companhia aérea e a fabricante de aviões Airbus - aeronave do voo - foram absolvidas da acusação de homicídio culposo após a queda do avião no ano passado.

A Globo anunciou ainda, em um evento para jornalistas, que o Globoplay contará com outras 50 novas produções nos próximos três meses. Os canais fechados da empresa, que incluem GNT e Multishow, por exemplo, contarão com 60 lançamentos no mesmo período.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais