Entenda o motivo de Lily Gladstone ter usado óculos inusitados no Oscar

A atriz americana Lily Gladstone por pouco não saiu do Oscar com uma estatueta dourada em mãos. A disputa estava acirrada entre ela, que concorria pelo papel em Assassinos da Lua das Flores, e Emma Stone, de Pobres Criaturas, que venceu o prêmio. Ainda assim, para ela, a noite foi de celebração.

Durante a cerimônia, e na festa que ocorre tradicionalmente pós Oscar, Lily exibiu um acessório inusitado: óculos de brinquedo em formato de estrela. Foi um presente de seu primeiro namorado, no segundo ano do ensino médio, com a instrução de que ela deveria usá-lo quando fosse à premiação um dia.

A atriz revelou a história à revista americana People em dezembro do ano passado. "Ele os conseguiu em uma daquelas máquinas onde você coloca algumas moedas e depois recebe um pequeno brinde de volta. Ele ganhou aqueles óculos infantis em formato de estrelas", contou Lily. "Ele disse: ‘Você tem que guardá-los e usá-los no Oscar, quando for um dia’", lembrou a atriz.

Lily também contou que, quando se formou na escola, em 2004, foi escolhida pela turma como a "Mais Provável de Ganhar um Oscar". No tapete vermelho da festa pós Oscar 2024, a atriz foi entrevistada pelo programa Access Hollywood, momento em que recebeu um vídeo dos amigos de escola celebrando sua indicação. Ela aproveitou para mostrar que levara os óculos consigo, e relembrou a história emocionante. Confira o vídeo do momento aqui .

Se vencesse, Lily Gladstone seria a primeira mulher indígena a ganhar o Oscar. Durante a temporada de premiações do cinema, ela faturou a estatueta de melhor atriz em drama no Globo de Ouro e a de melhor atriz no Prêmio do Sindicato dos Atores (SAG Awards).