Disputa legal pode obrigar Banksy a revelar sua identidade; entenda o caso

Nicky Katz e Ray Howse, dois colecionadores de arte, entraram com uma ação legal contra a Pest Control, a empresa encarregada de autenticar as obras de Banksy, devido à não confirmação da autenticidade da obra intitulada Monkey Queen. A peça, adquirida por eles por 30 mil libras (cerca de R$ 191 mil, na cotação atual), tornou-se o centro de um litígio que tem implicações significativas, incluindo a possibilidade de forçar a revelação da identidade do artista Banksy. As informações são do The Guardian.

A ação judicial aponta para uma suposta quebra de contrato pela Pest Control, que, apesar de ter sido contatada há três anos, não forneceu aos colecionadores uma resposta conclusiva sobre a autenticidade da peça. A questão da autenticidade é crucial, pois afeta diretamente o valor de mercado da obra, avaliada entre 55 mil libras e 70 mil libras (entre R$ 350 mil e R$ 446 mil).

Dada a natureza do processo, que envolve a autenticidade de uma obra atribuída a um artista específico, a participação direta de Banksy pode se tornar necessária.

Em casos judiciais que discutem a autenticidade de obras de arte, frequentemente se requer que o artista forneça testemunho ou evidências. Isso coloca em risco o anonimato de Banksy, uma vez que procedimentos legais exigem a identificação clara das partes envolvidas. Tal desenvolvimento seria sem precedentes, dado o longo histórico de Banksy de manter sua identidade um mistério, contribuindo para o fascínio em torno de seu trabalho.