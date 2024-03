Marcos Mion relembra nudez no VMB e se compara a John Cena no Oscar 2024

Após John Cena aparecer nu no palco do Oscar 2024 no noite deste domingo, 10, o apresentador Marcos Mion relembrou sua participação no VBM 2001, onde apareceu coberto apenas por uma placa, assim como o ator.

Na cerimônia do último domingo, 10, o lutador apresentou a categoria de Melhor Figurino - entregue para Pobres Criaturas - nu, com apenas um envelope cobrindo suas partes íntimas.

O apresentador do Caldeirão Com Mion usou seu Instagram para comentar o ocorrido na manhã desta segunda-feira, 11. "Mais de 20 anos atrás e de bunda de fora!", escreveu.

"Isso foi no VMB de 2001, o primeiro que apresentei! Um dos meus ápices criativos. Pura ousadia e conceito de entretenimento transgressor [...] Esse VMB de 2001 tinha que ser estudado em faculdade de Rádio e TV! Não por minha causa, fui apenas o resultado de algumas mentes criativas querendo experimentar e ousar abrindo caminho."

Na publicação, Mion ainda revelou que na época uma de suas ideias de marketing para a premiação oram vetadas pela MTV. "Toda a vinheta de abertura foi sobre um plano meu de prender a Fernanda Lima no elevador e ‘roubar’ a função dela [...] A comunicação da MTV na época (que era a mais moderna que existia) ficou com receio e me fez desmentir [...] Realmente eu e meus parceiros criativos fizemos muita coisa à frente do tempo! Está aí o Oscar 2024 para comprovar isso."

Confira aqui

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais