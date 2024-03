HBO Brasil cancela 'Greg News' após sete anos; Gregório Duvivier lamenta

Segundo ele, o programa foi o mais longevo da empresa na América Latina. Ao todo, a atração teve 170 episódios. "Muitas vezes eu tive vontade de desistir de fazer o programa, porque estava muito triste, cansado ou não sabia o que pensar nem o que dizer. Mas não deu para desistir por causa de vocês", declarou ele ao público do programa.

Gregório descreveu que a decisão foi motivada pelas regras de cota de tela. Conforme o ator, pela lei, o programa não é considerado um programa brasileiro. A empresa Porta dos Fundos, criadora da atração, foi parcialmente vendida para estrangeiros.

O artista afirmou que o fim do programa não será a despedida dele da empresa. Em 2025, ele voltará com um programa novo e completamente brasileiro. Bruno Torturra, editor do "Greg News", também comentou a decisão e confirmou a nova atração.

"Quando recebi a notícia, e nos dias de dura digestão, fui me dando conta da sorte, da situação única que a gente criou como equipe e como programa. Acho que não foi um 'comedy news', simplesmente. Era uma redação de jornalismo e humor", escreveu ele em uma publicação no X, antigo Twitter.

